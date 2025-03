Protesta Ultima generazione, verdure marce in centro a Bologna

BOLOGNA, 16 MAR - Questo pomeriggio, nella centrale via Rizzoli, angolo con via Calzoliere, a Bologna, cinque attivisti di Ultima Generazione hanno lasciato "un promemoria" alla città: verdure marce. Si sono posizionati sulla segnaletica orizzontale e hanno esposto striscioni con scritto "Il giusto prezzo", "Questo governo è marcio", "La nostra inazione ha un prezzo insostenibile", "Campo allagato, niente al mercato, prezzo salato". Poi si sono seduti in strada. "Proprio questa settimana Bologna e l'Emilia-Romagna hanno vissuto nella paura di nuove alluvioni, anche ieri il territorio bolognese e ferrarese è stato sferzato dai tornado - spiegano gli attivisti - Questi eventi, oltre a danni a cose e persone, significano anche raccolti distrutti con conseguente aumento dei prezzi e fallimento di aziende agricole". "Non abbiamo bisogno della retorica del governo e delle lobby della grande distribuzione, organizzata sulla 'qualità' e sul 'made in Italy', ma abbiamo bisogno del giusto prezzo", sottolineano.

