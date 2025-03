F1: Antonelli 5/o all'esordio 'non me lo sarei mai aspettato'

"Sono molto contento. Peccato per la penalità perché sarebbe stata una P4 ed è un risultato che non mi sarei aspettato da quella posizione, però sapevo che oggi con la pioggia sarebbe potuto succedere di tutto". Intervistato dopo la bandiera a scacchi da Sky Sport F1 Kimi Antonelli è raggiante per il suo esordio in Formula da pilota titolare con la Mercedes nel Gp d'Australia.: "Sono veramente contento di come sia andata la gara - ha aggiunto - il team ha fatto un grandissimo lavoro perché mi hanno guidato in una maniera straordinaria in tutte le condizioni e diciamo che abbiamo sperimentato tutte le possibili condizioni oggi. Sono contento di come abbiamo gestito il tutto e non vedo l'ora di andare in Cina".



