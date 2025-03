Bologna in festa col 5-0, la Lazio chiede scusa ai tifosi

Umori opposti, a fine partita dopo il 5-0 al Dall'Ara tra Bologna e Lazio. Il club rossoblu festeggia sotto la curva Bulgarelli con i suoi tifosi, al ritmo di 'Poetica' di Cesare Cremonini e dell''Anno che verrà' di Lucio Dalla: è diventato ormai un classico, dato che i rossoblù sono secondi per rendimento interno e alla sesta vittoria consecutiva al Dall'Ara. Aspettando Fiorentina-Juventus, è festa per il momentaneo quarto posto.

I biancocelesti, invece, vanno sotto lo spicchio del tifo ospite e chiedono scusa per il crollo nella ripresa e il 5-0 finale. Non arrivano fischi e al momento del congedo c'è qualche timidissimo applauso consolatorio, ma il silenzio dei tifosi laziali nella ripresa testimonia come il crollo fosse del tutto inatteso.



