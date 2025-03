Incendio in una palazzina a Bologna, ventuno intossicati

Ventuno persone (15 adulti, 5 bambini e un neonato) sono rimasti lievemente intossicati in un incendio divampato nella notte, intorno all'una e mezza, in via Vasari, zona Corticella, alla periferia nord di Bologna.

L'incendio ha interessato un'intera palazzina e sarebbe scaturito da una presa elettrica. La polizia e i vigili del fuoco hanno portato in salvo tutti gli occupanti dell'edificio che sono stati poi accompagnati al pronto soccorso a causa delle intossicazioni. Nessuno di loro è rimasto ferito in maniera seria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA