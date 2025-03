Il pianista Filippo Gorini in concerto a Ferrara Musica

Per la prima volta ospite di Ferrara Musica e tra i migliori pianisti under 30 a livello internazionale, Filippo Gorini arriva al Teatro Comunale "Claudio Abbado" il 17 marzo alle 20.30 per l'ultimo du una serie di cinque recital pianistici che hanno caratterizzato il cartellone dell'Associazione fondata da Claudio Abbado nel 1989.

Il programma accosta la Sonata D 840 "Reliquie" di Franz Schubert e l'ultima Sonata di Beethoven, la N. 32 Op. 111: al centro, tra questi due monumenti del pianismo classico, la Sonata N. 1 di Alban Berg, opera di bruciante intensità scritta all'incrocio tra romanticismo e modernismo. Classe 1995, Filippo Gorini ha già conquistato sale prestigiose come il Concertgebouw di Amsterdam, i Konzerthaus di Berlino e di Vienna, la Wigmore Hall di Londra, il Teatro alla Scala di Milano, la Carnegie Hall di New York. Giovanissimo primo premio (con giuria unanime) e vincitore del Premio del Pubblico al Concorso Telekom-Beethoven di Bonn, del Premio Abbiati come "miglior solista" del 2022, e di molti altri riconoscimenti, Filippo Gorini ha due genitori fisici nucleari e un fratello matematico; tra le sue passioni ci sono la scrittura e la matematica, e il sogno (in parte realizzato) di diventare regista. Nel 2024, in collaborazione con Rai 5 e Rai Play, è nato "Ricercare sull'Arte della Fuga", un ciclo di quattordici conversazioni in video sulla musica di Bach. Con il progetto "Sonata for 7 cities", cominciato nel 2025 e fino al 2027, Gorini porterà la musica a tutti in sette città del mondo con sette residenze artistiche di un mese ciascuna, commissionando brani a sette compositori contemporanei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA