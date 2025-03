Auguri social di Vasco Rossi a mamma Novella, compie 94 anni

Auguri social di "Buon kom-pleanno" da Vasco Rossi alla mamma, Novella, che oggi compie 94 anni. Un post che dalla scorsa notte ha raccolto migliaia di like e di commenti e centinaia di condivisioni. "Mia mamma - scrive il rocker, che è figlio unico - è stata sempre la prima a sentire le mie canzoni insieme ad Ivana (un'amica di famiglia, ndr). Quando faccio qualcosa di nuovo gliela canto... e così vedo le loro reazioni. Mia mamma non solo è stata la mia prima ascoltatrice ma c'è stata sempre per me, anche nei momenti più difficili. Adesso le voglio ridare un po' di più dell'affetto, recuperare un po' di quel tempo che non sono riuscito a darle perché sono stato troppo tempo fuori, troppo occupato con la musica.. che è la mia vita. Ci sentiamo più spesso di un tempo.

Quando la chiamo è bellissimo perché sento che lei è sempre così felice. Ed è difficile che ti capiti di sentire una persona così felice quando ti risponde al telefono".

Ad accompagnare il post è un video che circola sui social da anni: la clip in cui mamma Novella racconta della prima volta in cui Vasco le ha fatto ascoltare uno dei suoi brani cult.

"Toffee, Toffee, Toffee, c'è solo Toffee. Non ti sei mica sforzato a metterci delle parole. Se fai ascoltare questa canzone, nessuno capirà niente", dice convinta, parlando della canzone. "Se non capisci tu, vuol dire che lo capiranno gli altri", la rassicura con affetto suo figlio.



