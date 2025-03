Temporali intensi nel Bolognese, torrenti verso innalzamento

BOLOGNA, 14 MAR - "In questo momento sta entrando su Bologna e sulla collina la precipitazione più intensa: i torrenti sono previsti in rapido innalzamento". Lo comunica il Comune di Bologna sul canale Telegram comunicando alla popolazione che le pattuglie di Polizia locale e la Protezione civile sono sui luoghi più critici. Già per tutta la notte sono stati monitorati fiumi e torrenti e ieri sera erano state disposte delle evacuazioni a scopo precauzionale. Ai cittadini si raccomanda di non recarsi in garage, cantine, parchi (che sono chiusi su ordinanza oggi insieme alle scuole) e di spostarsi solo se "indispensabile". Stare lontano anche da ponti, fiumi e corsi d'acqua. Nell'area vige un'allerta rossa per tutta la giornata per rischio legato a piene e frane. Allerta arancione nelle province limitrofi.

In regione un primo monitoraggio di questa mattina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae) segnala nella notte piogge che hanno portato il bacino montano del Reno a livelli sopra soglia 1. Piogge più intense su bacini di Santerno, Senio e Lamone, con colmi di piena sopra soglia 2 nei tratti montani. In queste ore attese piogge intense sul settore centro-occidentale.

Le piogge coinvolgono il territorio che va dalla provincia di Modena a quella di Ravenna. È operativo da ieri il Centro operativo regionale. Alle 9 questa mattina il presidente Michele de Pascale farà un aggiornamento con la Protezione civile.

