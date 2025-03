Maltempo: frane nel Bolognese, allagate strade e sottopassi

BOLOGNA, 14 MAR - Piccoli smottamenti e frane, alcuni allagamenti, per ora contenuti, nel Bolognese, in seguito all'ondata di maltempo da allerta rossa che sta interessando il territorio. In località Castel del Rio, comune della valle del Santerno, i vigili del fuoco segnalano due piccoli smottamenti sulla provinciale, senza danni per le persone. Il Comune di San Lazzaro di Savena, nell'hinterland di Bologna dove da ieri sera ci sono state alcune evacuazioni preventive, segnala l'allagamento di alcune strade e sottopassi con qualche difficoltà nella circolazione dopo le piogge del primo mattino. Nessun danno alle persone.

Sono in corso a Imola le evacuazioni di 35 persone in via Ponticelli Pieve per una frana: il Comune chiede di evitare spostamenti nella zona. Sono state disposte, in via preventiva, la chiusura di Ponte Tosa, Ponte Viale Dante, via Quarantini e via Tiro a Segno. I livelli del Santerno sono in lieve calo fino a Codrignano, mentre da lì prosegue la propagazione dell'onda di piena.

Il Comune di Bologna informa che il picco di piena su rii e torrenti collinari, registrato nella prima mattinata di oggi, è passato. Si segnalano alcuni allagamenti in collina. Nelle prossime ore invece è invece previsto l'innalzamento del Savena e poi del Reno.



IL PUNTO DEL PRESIDENTE DE PASCALE - In Emilia-Romagna occorre prestare ancora la "massima attenzione" per quanto riguarda l'ondata di maltempo "perché ora l'evento sta seguendo previsioni, abbiamo avuto sforamenti (dei fiumi, ndr) di soglia 2 e non 3, e siamo in una fase che possiamo dire sotto controllo ma non dobbiamo sottovalutare, perché l'evento durerà tutta la giornata". Così il presidente di Regione Michele de Pascale sui social aggiorna sulla giornata di allerta rossa nel Bolognese, e arancione nelle province vicine, per i temporali e il rischio di piene e frane dal Centro operativo regionale di Protezione civile. "Le previsioni della nottata sono state confermate", spiega, per cui si sono verificati "superamenti di soglia 2 nel bacino romagnolo, soprattutto per quello che riguarda il Lamone e gli affluenti del Reno. In mattinata l'evento prosegue in modo più intenso nel Bolognese e per gli affluenti del fiume Reno - precisa - mentre nel pomeriggio potremo avere delle recrudescenze più a sud e nelle zone centrali della regione". E' stata fatta una riunione con la Protezione civile nazionale e tutte "le attivazioni possibili" sono state predisposte.

