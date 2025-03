Maltempo: a Brisighella allagate alcune case vicino al fiume

A Brisighella (Ravenna) è passata la piena del fiume Lamone, "una piena maggiore rispetto a quella del 2023", ha spiegato la vicesindaca e senatrice di Fratelli d'Italia Marta Farolfi che sta gestendo l'emergenza in Comune.

Ci sono state esondazioni e sono state allagate alcune case vicine al fiume e "alcuni dei terreni intorno alle aree più a rischio, che hanno fatto da cassa di espansione naturale". Circa 30-40 famiglie sono state evacuate e rimane, mentre la piena sta calando, la criticità dei ponti, dove si stanno rimuovendo tronchi e altro materiale. "Il campo sportivo - ha proseguito Farolfi - è stato allagato per l'ennesima volta". Il centro del paese è più in alto, invece, rispetto al fiume.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA