Ex insegnante uccisa, definitivo l'ergastolo per il cugino

E' definitiva la condanna all'ergastolo per Fabio Ferrari, imputato per l'omicidio della cugina Natalia Chinni, insegnante in pensione 72enne assassinata il 29 ottobre 2021 mentre stava riparando la recinzione della sua proprietà a Santa Maria Villiana di Gaggio Montano, sull'Appennino bolognese. La sentenza della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso della difesa, è arrivata nella serata di ieri, 13 marzo.

L'imputato, 75enne, era agli arresti domiciliari. Ferrari e la cugina avevano litigato in passato e i loro rapporti erano da tempo rovinati. Secondo la ricostruzione dei carabinieri Chinni è stata uccisa da sette pallettoni sparati a bruciapelo, esplosi da un fucile illecitamente detenuto, arma che non è mai stata trovata. L'assassinio sarebbe avvenuto per banali dissidi di vicinato. I familiari della vittima erano costituiti parte civile, assistiti dall'avvocato Mario Bonati.



