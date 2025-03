Ciclismo: Settimana Coppi e Bartali, si parte da Ferrara

Riparte da Ferrara, come nella prima edizione di 25 anni fa, la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, breve corsa a tappe di ciclismo in programma dal 25 al 29 marzo organizzata dal Gs Emilia. La presentazione si è tenuta nella sala estense del municipio ferrarese.

La prima tappa, con il via in Largo Castello a Ferrara, si concluderà a Bondeno dopo 174,5 km. Seconda Tappa: Riccione -Sogliano al Rubicone (Km 163,9) con ingresso nella Repubblica di San Marino e la salita di San Leo. Terza tappa Riccione - Cesena (Km 142,1), quarta tappa Brisighella - Brisighella (Km 150,4), quinta tappa Brisighella - Forlì (km 132,5) col traguardo finale in piazza Saffi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA