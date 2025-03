Caso Pierina, il Dna di Dassilva escluso definitivamente

Si conclude con un risultato negativo "ma pur sempre un risultato", ha detto il genetista forense, Emiliano Giardina, all'uscita dall'aula del Tribunale di Rimini dove dalla mattinata si sta tenendo l'udienza di incidente probatorio nell'indagine per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne accoltellata il 3 ottobre del 2023.

Giardina, incaricato dal gip Vinicio Cantarini, ha esaminato i reperti della scena del crimine ed il materiale biologico isolato dalla polizia scientifica, nel garage di via del Ciclamino alla ricerca del Dna dell'indiziato, Louis Dassilva, il senegalese di 35 anni in carcere dal 16 luglio. Il genetista dell'Università di Tor Vergata ha spiegato come non sia emersa alcuna corrispondenza con il Dna di Dassilva. "Anche quest'ultima integrazione, quella sulle chiavi e telecomando di Pierina non ha portato a risultati rilevanti - ha detto Giardina - Ho relazionato su tutti gli esiti analitici compiuti e non spetta poi a me interpretarne l'utilità. È vero che non è stato identificato nulla. Resta il rammarico perché il nostro lavoro avrebbe potuto essere più semplice. ma dobbiamo arrenderci ai risultati. Comunque capita di lavorare in condizioni difficili, non c'è da far polemica su questo. Non sono state chieste integrazioni", ha quindi concluso.

I reperti della scena del crimine, i vestiti della vittima in particolare, sarebbero stati contaminati dalla muffa a causa del cattivo stato di conservazione, per cui sarebbe stato eroso il Dna che è risultato non rintracciabile. Per gli inquirenti è quindi impossibile collocare Dassilva sul luogo dell'omicidio attraverso la prova del Dna. Un dato accolto in maniera favorevole dagli avvocati della difesa Riario Fabbri e Andrea Guidi. L'udienza è ancora in corso sui risultati della cam3, la telecamera della farmacia di via del Ciclamino e sull'analisi dei dispositivi mobili.



