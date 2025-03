Calcio: cultura legalità, l'integrity tour fa tappa a Bologna

L'Integrity Tour 2024/2025, l'iniziativa giunta alla decima edizione promossa da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo e Culturale volta a rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e a diffondere i veri valori dello sport, ha fatto tappa a Bologna. Al Centro Tecnico "Niccolò Galli" di Casteldebole si è svolto l'incontro con la Prima Squadra del Bologna e, a seguire, quello con le formazioni Primavera, Under 18 e Under 17. L'obiettivo principale di questa iniziativa, che ha coinvolto calciatori, allenatori e dirigenti del club rossoblù, è quello di educare e formare tutti gli atleti, dai più giovani ai più esperti, sulla gravità del fenomeno del match fixing, per combattere le frodi sportive e garantire il regolare svolgimento delle competizioni.

Nel corso del workshop l'avvocato Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG, ha spiegato ai tesserati il fenomeno del match fixing in tutte le sue forme - illustrandone i rischi e le conseguenze - e delineando il profilo dei cosiddetti "fixers" e degli approcci rivolti ai calciatori, sempre più frequenti attraverso social e nuovi strumenti tecnologici, che mettono in pericolo la loro carriera e la loro reputazione e la credibilità stessa del sistema calcio. Presilla ha poi approfondito con particolare attenzione le problematiche legate alle violazioni in materia di betting e le corrette modalità di utilizzo dei social media da parte dei calciatori. "Questi incontri rappresentano un'importante occasione di formazione per i nostri tesserati, informare è essenziale per veicolare messaggi corretti aiutando così atleti e operatori del settore a comprendere l'importanza del rispetto delle regole e della trasparenza nel mondo del calcio - ha dichiarato l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci - Il contrasto al match fixing in materia di scommesse passa anche attraverso iniziative come l'Integrity Tour, che possono contribuire a sensibilizzare i giocatori con l'obiettivo di tutelare l'integrità del nostro campionato.

Ringraziamo la Lega Serie A, Sportradar e l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale per il loro impegno su questi temi fondamentali".

L'Integrity Tour proseguirà nelle prossime settimane con incontri in tutte le città che ospitano squadre della Serie A Enilive 2024/2025, con l'obiettivo di sensibilizzare i protagonisti del massimo campionato di calcio italiano sull'importanza della legalità nello sport.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA