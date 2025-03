Bologna dà la cittadinanza onoraria al leader curdo Ocalan

BOLOGNA, 14 MAR - Presto lo storico leader curdo, Abdullah Ocalan, diventerà cittadino onorario di Bologna. Lunedì in consiglio comunale verrà votata, infatti, la proposta di conferire al fondatore del partito dei lavoratori Pkk, detenuto da oltre 20 anni nell'isola prigione di Imrali in Turchia da 22 anni, l'importante riconoscimento. Primo firmatario e proponente dell'iniziativa, sottoscritta da una ventina di consiglieri comunali di maggioranza, è il capogruppo di Coalizione Civica, Detjon Begaj che ha illustrato al proposta in Comune, insieme ad altri esponenti della maggioranza e al Ali Ekber Sultan, di Uiki Onlus, l'Ufficio d'Informazione del Kurdistan in Italia.

"Il Comune di Bologna sta facendo una cosa importante - conferma Begaj - Abbiamo deciso di conferire la cittadinanza onoraria ad Ocalan prima del suo appello al Pkk alla pace, che ha rafforzato la nostra convinzione. Non solo rappresenta la resistenza del popolo curdo, ma è ispiratore di esperimento straordinario di democrazia, ecologia e femminismo come quello del Rojava".

Il movimento di Begaj e della vicesindaca Emily Clancy punta non solo alla "liberazione di Ocalan e al riconoscimento dell'esperienza del Rojava, ma a inviare un segnale di pace".

Anche la vicesindaca Clancy, al lavoro per l'emergenza maltempo, ha ricordato con un messaggio come "con questo gesto simbolico, Bologna ribadisca il proprio impegno per i diritti e la libertà dei popoli".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche la delegata del Comune per i diritti umani, Rita Monticelli, che ribadisce come per "Bologna essere solidali sia una questione politica. Insieme a tutti gli esponenti della maggioranza - spiega Monticelli - abbiamo pensato che fosse necessario far sentire la nostra voce.

Vogliamo schieraci contro la lesione dei diritti umani di Ocalan, che è in carcere in isolamento totale da tantissimo tempo e riconoscere l'importanza della fondazione del Pkk.

Sappiamo che ci sono stati alcuni passaggi considerati contraddittori, ma sappiamo anche che recentemente Ocalan ha chiesto al Pkk di fare un percorso di pace e di sostegno democratico, deponendo le armi in tutti i sensi".

