Anno record per Marconi di Bologna, 10,7 milioni di passeggeri

Il 2024 è stato un anno record per l'aeroporto Marconi di Bologna che ha fatto registrare oltre 10,7 milioni di passeggeri, in aumento dell'8,1%. Da maggio a ottobre il numero mensile è stato costantemente sopra al milione, facendo dell'aeroporto bolognese il settimo scalo italiano per passeggeri e il quarto nel cargo.

Numeri che hanno fatto bene anche ai conti: sono stati registrati ricavi consolidati per 166,1 milioni (+14,5% sul 2023) con l'utile consolidato in forte crescita (+46,3) a 24,4 milioni. Il consiglio d'amministrazione proporrà all'assemblea dei soci il pagamento di un dividendo di 0,471 euro per azione.

Nell'ultimo anno sono stati realizzati investimenti per 42,6 milioni destinati all'ampliamento e miglioramento delle infrastrutture e alla sostenibilità ambientale sostenuti dal cashflow operativo, anche per cercare di porre un rimedio ai numerosi disagi che sono stati denunciati proprio a causa dell'affollamento dello scalo in certi periodi.

"Il 2024 è stato un anno - dice l'ad Nazareno Ventola - che rappresenta idealmente la chiusura di un ciclo e l'apertura di uno nuovo: alcuni importanti investimenti hanno visto un sostanziale completamento con rilascio di capacità aggiuntiva e rinnovamento degli spazi a disposizione dei nostri clienti, con evidenti migliorie per rilevanti zone dello scalo, proiettandoci in un futuro che vede un'infrastruttura rinnovata, ampliata, tecnologicamente avanzata e sostenibile in grado di accogliere crescenti flussi di passeggeri".



