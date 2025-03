Allerta rossa anche in Romagna per le piene dei fiumi

BOLOGNA, 14 MAR - Arpae e Protezione civile estendono per la giornata di oggi l'allerta rossa per il rischio di esondazioni e allagamenti anche alla Romagna, costa e Appennino. L'allerta resta rossa anche per l'intera giornata di domani sabato, con fenomeni in attenuazione, su bassa collina e pianura romagnola, costa romagnola e pianura bolognese, interessando quindi le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, ma anche Ferrara e Bologna.

FAENZA - "Sul crinale si è scaricata una quantità inimmaginabile di acqua. Contrariamente a tutte le previsioni che ci erano state comunicate da ieri, la quantità di acqua che soprattutto su Marradi e su tutto il crinale appenninico che è entrata nel fiume Lamone è realmente di dimensioni significative". Lo ha detto in un video sui social il sindaco di Faenza (Ravenna), Massimo Isola. "Il fiume Lamone è già in sofferenza e sta aspettando l'arrivo di una o due nuove piene importanti. La piena più grande dovrebbe arrivare nella seconda metà del pomeriggio. Per questo dobbiamo mettere in atto azioni immediate", spiega Isola.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA