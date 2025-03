A Faenza la piena del Lamone, superata la soglia 3

A Faenza (Ravenna) il livello idrometrico del fiume Lamone ha superato la soglia 3, così come in tutte le stazioni poste a valle lungo lo stesso corso d'acqua. Per ora non si segnalano grosse criticità, ma la piena è ancora in corso.

A tenere alta la soglia dell'attenzione non è tanto il rischio di esondazione, visto che gli argini sono ben più alti della linea dell'acqua e i ponti restano aperti, bensì l'eventualità che gli argini, già indeboliti dagli eventi degli ultimi due anni, possano subire qualche rottura che però finora non si è verificata. In città piove.

In piazza del Popolo sostano diversi mezzi dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza, la maggior parte con un gommone a rimorchio. Il PalaBubani è stato allestito per accogliere eventuali sfollati ed evacuati: al momento si contano una trentina di persone che hanno deciso di recarvisi autonomamente per ricevere assistenza.



