Temporali attesi nel Bolognese, allerta rossa per fiumi e frane

BOLOGNA, 13 MAR - L'ondata di maltempo si intensifica in Emilia-Romagna, con forti e abbondanti temporali attesi per tutta la giornata di domani 14 marzo in particolare nel Bolognese, pianura e Appennino, dove è appena stata diramata una allerta rossa per il rischio connesso alle piene dei fiumi e alla possibilità di frane. Allerta arancione nelle province di Modena, Reggio, Parma e - per vento - in Romagna, costa e Appennino.

Domani scuole di ogni ordine e grado chiuse a Bologna in via precauzionale, palestre comprese. La decisione è appena stata comunicata dal Comune sui canali social in considerazione dell'allerta rossa. La stessa decisione è stata già presa dal comune di Pianoro, nell'hinterland della città, e non si esclude che altri comuni del Bolognese possano assumere a breve il medesimo provvedimento.

È aperto da oggi il Cor, Centro operativo regionale di presidio 24 ore su 24. In particolare, sottolinea la Regione, l'allerta rossa riguarda le piene dei fiumi, dei corsi minori e il rischio di frane. Saranno interessate le aree di montagna, collina e pianura del bolognese e i territori confinanti del ferrarese e ravennate. L'allerta arancione riguarda invece per lo più le aree montane e vallive dei bacini di Secchia e Panaro (Modena, Reggio Emilia e Parma). In Romagna è per il vento, con l'attesa di venti sud-occidentali di burrasca forte (raffiche fino a 75-88 chilometri orari) sulle aree appenniniche. Sulle aree appenniniche centrali burrasca moderata (raffiche di 62-74 chilometri orari) con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore.

