Riciclaggio oggetti oro frutto di rapine, perquisiti 74 indagati

È in corso dalle prime ore di oggi una vasta operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Padova finalizzata alla esecuzione di 2 decreti di sequestro preventivo di beni disposti dal Tribunale euganeo e 74 decreti di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di altrettanti indagati in tutto il Veneto, oltre che delle province di Trento e Rimini per traffico di monili e oggetti d'oro frutto di rapine e furti. Agli indagati è contestati i reati di riciclaggio e ricettazione di preziosi di illecita provenienza. L'operazione nasce da un'indagine condotta su diversi sodalizi criminali dediti alla commissione di furti e rapine in abitazione e sulla strada, contro anziani e ai danni di gioiellerie. Complessivamente sono impegnati, con la copertura aerea di un elicottero del 14/o Elinucleo di Belluno, 350 militari dei comandi Provinciali interessati, con il supporto del 4/o Battaglione Veneto di Mestre e di unità cinofile.



