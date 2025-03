Neonati sepolti, benedizioni separate per le due famiglie

"In relazione alla sepoltura avvenuta ieri, vi sono stati nei giorni scorsi contatti, per il tramite dei rispettivi legali, fra la famiglia Petrolini e la famiglia Granelli al fine di confrontarsi sulle modalità: a seguito di tale sereno confronto le due famiglie hanno convenuto di optare per momenti e modi distinti di benedizione e preghiera, in ogni caso in forme rigorosamente e strettamente private". Lo specifica in una nota l'avvocato Nicola Tria, difensore di Chiara Petrolini, la giovane agli arresti domiciliari e indagata per omicidio e soppressione di cadavere dei due neonati, da lei partoriti e trovati sepolti nella villetta di Vignale di Traversetolo a fine della scorsa estate.

Ieri mattina c'è stata una cerimonia di sepoltura con benedizione delle salme dei due bambini, alla presenza del padre, ex fidanzato di Chiara, e dei suoi familiari.



