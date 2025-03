Il barbiere di Siviglia di Rossini a fumetti a Bologna

Il Barbiere di Sivviglia di Gioachino Rossini è una delle opere più amate e rappresentate al mondo che ha sbizzarrito centinaia di registi e scenografi in allestimenti a volte anche fantasiosi. Giambattista Giocoli, fondatore e direttore dell'Orchestra del Baraccano di Bologna, ha deciso di farne una versione a fumetti in scena il 14 marzo alle 20 nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Castel Guelfo e il 15 alle 11 e 20.30 al Teatro del Baraccano a Bologna.

Il progetto, "Il Barbiere a fumetti: la suite", è di Vincenzo Gambaro e poggia naturalmente sulle musiche del capolavoro rossiniano arrangiate per orchestra a fiati e raccontata attraverso i disegni originali della mangaka giapponese Tsukishiro Yūko. Lo spettacolo rientra nel cartellone di Atti Sonori, la stagione dell'associazione Perséphone che da 20 anni offre al pubblico un programma che, a partire dalla musica, si contamina con la prosa, il radiodramma, le arti visive e la danza.

L'idea di Giocoli è quella di raccontare l'intricata storia di Rosina attraverso due linguaggi apparentemente lontani, uniti però dal racconto e dall'espressività: "La lirica si tuffa nella contemporaneità del fumetto giapponese, - spiega - l'immediatezza dell'arte visiva si intreccia con il sonoro, restituendo una versione dell'opera nuova ed originale che sa parlare anche ad un pubblico giovane e contemporaneo". I nuovi arrangiamenti prodotti per orchestra da camera hanno dato vita ad una nuova partitura per 10 parti, in cui l'opera viene spogliata dei recitative e mette in scena solo la musica, mentre i fumetti vengono proiettati su un fondale scenografico e raccontano la storia attraverso la suggestione delle immagini.





