A giugno l'Italian Global Series Festival a Riccione e Rimini

La grande reunion de I Cesaroni, il fenomeno Mare Fuori, l'incontro dedicato a Sandokan, con protagonista il fascinoso Can Yaman. Ma anche i premi a personaggi italiani, da Carlo Verdone a Elena Sofia Ricci e Giorgio Moroder, e a volti internazionali, come le attrici Evangeline Lilly e Adjoa Andoh, star rispettivamente di Lost e Bridgerton. Debutterà il prossimo 21 giugno a Rimini e Riccione la prima edizione dell'Italian Global Series Festival, il Festival internazionale delle serie tv ideato e organizzato da Apa Associazione Produttori Audiovisivi, con il supporto di Mic, Siae e Agis. Nato dall'esperienza del Roma Fiction Festival, la manifestazione, in programma fino al 28 giugno e diretta da Marco Spagnoli, accoglierà i titoli più attesi delle serie, con moltissime anteprime e incontri con attori e registi, coniugando l'attenzione ai prodotti italiani con lo sguardo internazionale.

"Il mio sogno è che diventi una Cannes dell'audiovisivo. I luoghi che ci ospiteranno, Rimini e Riccione, hanno una cultura per il cinema che viene da lontano. Già a Venezia avevo annunciato il festival, c'era la necessità di un festival di livello alto in grado di parlare di serialità che ormai è cambiata, divenuta strutturata e non ha nulla da invidiare ai film", ha affermato Lucia Borgonzoni, Sottosegretaria di Stato alla Cultura, partecipando alla presentazione a Roma, "Lavoriamo per promuovere storie italiane che hanno respiro internazionale e sullo star system. Lo faremo anche nel festival, i giovani attori saranno con noi anche a Cannes e a Venezia. A volte non viene scelto il più bravo ma il più conosciuto". "Questa sarà una grande ripartenza", ha detto Chiara Sbarigia, presidente Apa, la serialità ha avuto grande sviluppo dal punto di vista economico e creativo. Pensiamo a un premio interamente dedicato alle serie". I Presidenti delle Giurie del Concorso Internazionale saranno Bille August, Cristina Comencini e Paolo Genovese. Madrina della kermesse l'attrice Caterina De Angelis.





