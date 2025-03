Università di Bologna è prima in Italia in 19 materie

BOLOGNA, 12 MAR - Prima in Italia per 19 volte, una in più dell'anno scorso. L'Università di Bologna è l'ateneo che ottiene il maggior numero di primati a livello nazionale nella nuova edizione del QS World University Rankings by Subject, la classifica che valuta il posizionamento degli atenei nelle singole discipline. Ed è anche per sei volte tra i primi 50 atenei al mondo.

Le discipline nella top 50 mondiale sono: Classics & Ancient History (25/o posto), Archaeology (41/o posto), Law (41/o posto), Geography (43/o posto), Modern Languages (43/o posto), Veterinary Science (44/o posto).

Guardando invece alle cinque macroaree della classifica, l'Università di Bologna si conferma nella top 50 mondiale con Arts & Humanities (42° posto, 8 in più rispetto allo scorso anno) e tra i primi 100 atenei al mondo in Social Sciences & Management (64/o posto), Natural Sciences (94/o posto) e Life Sciences & Medicine (99/o posto), mentre la macroarea Engineering and Technology arriva al 111/o posto mondiale.

