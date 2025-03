Presidio lavoratrici La Perla venerdì a Roma

Presidio delle lavoratrici della La Perla, venerdì, davanti al Ministero del Lavoro a Roma. La mobilitazione, spiega il volantino stilato dalla Filctem-Cgil e dalla Uiltec-Uil si "svolgerà in concomitanza con l'incontro ottenuto" al dicastero "dalle 10.30 alle 15".

La Perla, viene scandito sul volantino dei sindacati, "si salva solo con la copertura degli ammortizzatori sociali.

Supporto indispensabile in attesa dell'imminente bando per l'aggiudicazione dell'intero gruppo ad un nuovo soggetto industriale".

In particolare a rischiare di rimanere scoperte sono circa 55 dipendenti, tra La Perla Global Management Uk e La Perla Italia.

Per le lavoratrici della prima società, di diritto britannico e detentrice del marchio, la cassa integrazione è scaduta il 25 gennaio. Per quelle della seconda società, che si occupa dei negozi, la cassa scade il 10 aprile.



