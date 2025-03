Piano di Volo SoloTris, due date Claudio Baglioni a Piacenza

Arriva al teatro Municipale di Piacenza, il 13 e 14 marzo, il 'Piano di volo SoloTris' di Claudio Baglioni, l'ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani dell'artista che, dopo il successo dei tour 'Solo' e 'SoloBis', riprende e termina il percorso concertistico assolo con il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell'esperienza musicale dal vivo nei teatri classici. 'SoloTris', con un totale di 120 concerti che attraversano dal nord al sud l'Italia fino a dicembre, toccando 48 città, chiude la trilogia di Solo. Con un totale di 300 esibizioni il progetto live diventerà la tournée più lunga della carriera di Baglioni, completando i precedenti giri di recital solisti: Assolo (1986), Incanto (2001), Diecidita (2011-2012-2013).

'Piano di volo' è un concerto-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena. Un'impresa innovativa e sempre in rinnovamento in cui l'interprete, il compositore, il musicista e l'intrattenitore si incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione.

Le canzoni, nelle versioni solistiche, ritornano nella dimensione essenziale e nuda nella quale sono state create e costruite dall'autore - quando erano ancora soltanto "sue" - e, subito dopo, cercano atmosfere inedite, itinerari sconosciuti e luoghi verso cui andare. Il piano, declinato in tre modalità - un pianoforte classico gran coda, un pianoforte elettrico e un pianoforte avveniristico - è il mezzo e lo strumento di volo e di suono. In questo "concerto ravvicinato del terzo tipo", Baglioni condivide a stretto contatto con gli spettatori le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale.

In Emilia-Romagna il tour toccherà poi Bologna-Europauditorium (16 e 17 marzo), Reggio-Teatro Valli (19 marzo e 4 e 5 aprile), Modena-Teatro Storchi (28 marzo), Cesena-Teatro Bonci (29 e 30 aprile), Forlì-Teatro Fabbri (2 e 3 maggio).



