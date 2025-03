L'Università di Bologna migliora il proprio ranking accademico: nel report QS, World University Rankings by Subject, l'Alma Mater aumenta il proprio punteggio (54.1) e sale alla 133/a posizione a livello mondiale, scalando 19 posti rispetto all'anno scorso.

Bologna fa parte del ristretto club di atenei italiani insieme al Politecnico di Milano (111/o, 58.2) e La Sapienza di Roma (132/a a 54.2) a posizionarsi a ridosso della top 100 mondiale. A far crescere l'ateneo bolognese sono soprattutto la reputazione accademica e la sostenibilità. Aumenta anche la vocazione internazionale.

Sale di parecchie posizioni l'Università di Modena e Reggio Emilia, che si attesta al 23/o posto in Italia (nel range 721-730 a livello mondiale). Più indietro l'Università di Ferrara (31/a in Italia) e quella di Parma (37/a).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA