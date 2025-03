A scuola con martelletto e spray esilarante, denunciato

BOLOGNA, 12 MAR - Nello zainetto di scuola, uno studente minorenne nascondeva un martelletto frangivetro e una bomboletta contenente protossido di azoto, noto come gas esilarante che può essere usato anche come anestetico. E' quanto hanno scoperto i Carabinieri durante un controllo in un istituto scolastico di Bologna. Allertati dal personale scolastico, che ha intercettato lo zaino del ragazzo, i militari sono intervenuti e hanno denunciato lo studente per ricettazione e porto d'armi o oggetti atti a offendere. E' stata poi la scuola a informare dell'accaduto i genitori del giovane.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA