A maggio torna a Rimini 'La Settima Arte Cinema e Industria'

BOLOGNA, 12 MAR - Torna a Rimini, con la settima edizione, la rassegna 'La Settima Arte Cinema e Industria' festa del cinema organizzata da Confindustria Romagna e Università di Bologna in collaborazione con il Comune di Rimini, Cineteca di Rimini e Fellini Museum. La manifestazione, in cartellone nella città romagnola dall'8 all'11 maggio, vedrà alternarsi eventi gratuiti dedicati all'industria del cinema con proiezioni, masterclass e momenti formativi e presentazioni di libri per culminare con la consegna del Premio Confindustria Romagna Cinema e Industria alla presenza del presidente di giuria Pupi Avati.

Come manifesto per la settima edizione - in un gioco di parole e numeri - è stata scelta la fotografia di un momento di lavorazione sul set di Pasqualino Settebellezze diretto da Lina Wertmuller di cui quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario. La pellicola riportò la candidatura a quattro Premi Oscar e Wertmüller, proprio per quell'opera, fu anche la prima donna ad essere candidata all'Oscar come miglior regista.

