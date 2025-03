Umberto Tozzi a Parma e Bologna con 'L'ultima Notte Rosa'

Toccherà anche l'Emilia, con tappe il 13 marzo al teatro Regio di Parma e il 16 aprile all'Europauditorium di Bologna, 'L'ultima Notte Rosa-The final tour' di Umberto Tozzi, che festeggia cinquant'anni di carriera, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre duemila concerti.

Sono tappe della tournee mondiale in quattro continenti con cui l'artista ha reso noto di voler dare il suo addio alle scene live: l'annuncio è stato dato un anno fa al Teatro l'Olympia, la sala concerti più antica di Parigi.

Sono numerosi i record in termini di successi discografici che hanno caratterizzato la vita artistica di Tozzi, a partire da "Ti Amo", brano del 1977 rimasto ai vertici delle classifiche per più di sette mesi stracciando ogni record di vendita e vincendo l'edizione di quell'anno del Festivalbar, alla super hit mondiale "Gloria" - scelta per la colonna sonora del film di Martin Scorsese "The Wolf of Wall Street", ma anche per il film cult "Flashdance" diretto da Adrian Lyne - che ha portato il nome di Umberto Tozzi oltreoceano grazie all'interpretazione del brano realizzata da Laura Branigan nel 1982. E ancora: "Si può dare di più", "Gli altri siamo noi", "Gente di mare", "Dimmi di no", "Stella Stai", "Donna amante mia", "Claridad" (incisa da Luis Fonsi) ed "Eva", portata al successo in tutta l'America Latina da Ivete Sangalo. Il 1982 è l'anno in cui Tozzi ha ricevuto il Golden Globe, premio ottenuto con oltre 27 milioni di copie vendute in soli cinque anni e anche l'anno in cui è stato nominato ai Grammy Awards con "Gloria".

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo nel 1987 con "Si può dare di più", insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, nel 1988 ha raggiunto il terzo posto all'Eurovision Song Contest con "Gente di Mare" insieme a Raf. Numerose anche le colonne sonore di cult cinematografici e di serie tv che hanno avuto le sue hit come protagoniste.



