Symeoni festival a Ferrara, omaggio a 'Profondo rosso'

Nuovi spazi, un nuovo premio e un omaggio speciale a 'Profondo rosso' di Dario Argento, uscito per la prima volta cinquant'anni fa. La quarta edizione del Symeoni Festival, appuntamento nato per celebrare il pittore di cinema Sandro Simeoni, si svolgerà il 10 e l'11 aprile a Ferrara. Dopo tre edizioni a Migliarino, paese natale del cartellonista, la due giorni quest'anno si sposta all'interno dell'ex caserma dei vigili del fuoco di Ferrara. L'evento, diretto da Luca Siano, è organizzato e promosso dall'archivio Sandro Simeoni e dalla filiera creativa Ferrara La Città del Cinema ed è patrocinato dal Comune e dall'Università di Ferrara.

Per l'occasione saranno organizzati laboratori di alta formazione, masterclass, incontri con esperti del settore e da quest'anno sarà assegnato il Premio Symeoni. Quest'anno l'omaggio cinematografico più importante sarà la proiezione del capolavoro di Dario Argento 'Profondo Rosso', di cui ricorrono i 50 anni dalla prima uscita in sala e di cui Simeoni disegnò l'iconico manifesto che sarà esposto nella sua duplice variante originale. Non mancheranno momenti musicali dedicati a colonne sonore divenute cult.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA