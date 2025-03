Snowboard: freestyle; Zoccante re dello snowpark di Obereggen

Federico Zoccante, re dello snowpark di Obereggen. L'atleta vicentino ha vinto la gara di freestyle "Freestyle Frühling Session and Beach Party by Misano Adriatico" nello snowpark internazionale della località altoatesina (a 20 minuti da Bolzano), che ha celebrato la seconda edizione del gemellaggio tra Obereggen e Misano Adriatico.

Zoccante ha preceduto il toscano Emanuele Bacci e l'americana Emily Williams al termine di una competizione spettacolare illuminata da uno splendido sole, evento clou del comprensorio Latemar Dolomites e della Val d'Ega. Il vincitore ha ricevuto 2 biglietti per il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini di MotoGp, in programma il 13 settembre, da Andrea Albani managing director e consigliere delegato del Misano World Circuit "Marco Simoncelli" che ha offerto i biglietti. «E' stata una gara avvincente grazie alle qualità tecniche dei partecipanti, protagonisti di numeri incredibili sulle rampe dello snowpark» hanno evidenziato il presidente dell'associazione Skateboardproject di Bolzano Riccardo Larcher e il suo vice Andrea Coppola. Skateboardproject ha organizzato la competizione col fondamentale supporto di Morris Ferrari, shaper e punto di riferimento dello snowpark di Obereggen, e la collaborazione della società impianti "Obereggen Latemar SpA" guidata dall'amministratore delegato Benjamin Kirchmaier, la "Fondazione di Partecipazione Misano: Mare, Sport e Cultura" presieduta dal dottore Luigi Bellettini e il consulente marketing Antonino Minchillo.

Una giornata dedicata anche alla sicurezza sulle piste tra sci e motociclismo. «La giornata baciata dal sole ha consolidato il gemellaggio con gli amici di Misano Adriatico» ha spiegato, a margine, Thomas Ondertoller, direttore marketing e comunicazione della società impianti Obereggen Latemar SpA, che concluderà la stagione invernale il 21 aprile, giorno di Pasquetta mentre Misano, una delle mete turistiche estive più gettonate sul mare Adriatico, aprirà i battenti l'8 giugno. Thomas Ondertoller e Andrea Albani hanno affrontato la tematica della sicurezza sulle piste di sci e sul circuito, gettando le basi su possibili progetti comuni in termini di prevenzione perchè, hanno convenuto i due dirigenti, "sempre di velocità in pista si tratta".

UNA PIADINERIA ROMAGNOLA SULLA NEVE... A Obereggen il massiccio dolomitico del Latemar e il mare Adriatico si sono fusi in un tutt'uno sul dolce manto nevoso del comprensorio, come fu nell'aprile del 2024: lo snowpark, nell'entusiasmo generale, si è trasformato in una "spiaggia bianca" per il rinomato Party a 2.000 metri by Misano Adriatico. Ben 30 tra collaboratori e bagnini di Visitmisano-Fondazione Misano, alla presenza del sindaco della località adriatica Fabrizio Piccioni, hanno allestito un ampio chiosco dove hanno preparato e cucinato, sul momento, specialità romagnole a partire dalle piadine: ben 670 quelle distribuite per la gioia degli atleti ma anche di numerosi sciatori, sciatrici e snowboarder datisi appuntamento sulla neve di Obereggen per questo evento. In contemporanea Visitmisano ha illustrato le novità della stagione estiva in un gazebo allestito a valle della seggiovia a 6 posti Absam.

VISIT MISANO. «A Misano come vuole la tradizione» ha affermato il presidente Luigi Bellettini, presente a Obereggen con il collaboratore marketing Luca Santini «proporremo una vacanza estiva integrata tra mare con i servizi di spiaggia e l'entroterra con le sue qualità paesaggistiche. Inoltre vi saranno grandi eventi sportivi legati al motorsport, all'interno del MWC "Marco Simoncelli", esperienze uniche nel loro genere.

Collaborazioni come quella con Obereggen, che ringraziamo per l'ospitalità, costituiscono un volano promozionale da implementare sia qui sulle piste che a Misano dove gli amici altoatesini saranno presenti a fine aprile».

DA OBEREGGEN A MISANO. Dal 30 aprile all'11 maggio, saranno i rappresentanti di Obereggen a illustrare le novità della prossima stagione estiva del Latemar Dolomites a Misano, in occasione del primo Oktoberfest di Primavera in Italia: il "Frühlingsfest Romagna", nato da un'idea del consulente di marketing Antonino Minchillo.



