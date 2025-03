Qualità dell'aria in E-R, inquinanti sotto limiti ma pesa ozono

In un quadro italiano di generale miglioramento della situazione, come evidenziato dal rapporto annuale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, in Emilia-Romagna, nel 2024, i livelli misurati dalla rete regionale della qualità dell'aria "continuano a mostrare per tutti gli inquinanti concentrazioni medie in linea o inferiori rispetto alla variabilità dell'ultimo quinquennio".

In base ai numeri raccolti il valore limite annuale di PM10 (40 µg/m3) è stato rispettato in tutte le stazioni dislocate sul territorio "e valori medi annui sono rimasti all'interno della variabilità dei cinque anni precedenti. Le condizioni meteorologiche favorevoli all'accumulo e alla formazione degli inquinanti secondari hanno invece influito sul superamento del valore limite giornaliero (50 μg/m3), che è stato superato per oltre 35 giorni in 6 delle 43 stazioni della rete regionale che lo misurano".

Guardando agli altri indicatori, "la media annuale di PM2.5 nel 2024 è stata inferiore ovunque al valore limite della normativa (25 μg/m3), con valori in linea con i cinque anni precedenti" mentre per quanto concerne "la media annuale di biossido di azoto (NO2) si osserva una diminuzione delle concentrazioni misurate. Il valore limite annuale di 40 µg/m3 è stato rispettato in tutte le stazioni e in nessuna stazione si è avuto il superamento del valore limite orario (200 µg/m3).

Quanto all'ozono, viene argomentato ancora, "le concentrazioni rilevate e il numero di superamenti delle soglie continuano a non rispettare gli obiettivi previsti dalla legge.

Tuttavia, sebbene il periodo giugno-agosto 2024 sia stato il quarto più caldo dal 1961, non vi sono state condizioni estremamente critiche per l'ozono. Ciò è dovuto in generale alla mancanza di episodi acuti, con la presenza di temperature molto elevate intervallata da eventi temporaleschi in grado di evitare l'instaurarsi di durature condizioni favorevoli alla formazione di ozono. Questo ha determinato un minor numero di ore di superamento della soglia di informazione, con superamenti avvenuti pressoché totalmente nell'area occidentale della regione. Diffuso ancora il superamento dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana".



