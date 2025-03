Meis Ferrara dedica una mostra al Purim e alla Regina Ester

Una mostra dedicata a Purim, una delle feste più gioiose del calendario ebraico, e alla sua protagonista, la Regina Ester. Il Meis di Ferrara, Museo dell'ebraismo italiano e della shoah, propone dal 12 marzo al 15 giugno 'Bellissima Ester. Purim, una storia senza tempo', in cui opere d'arte rinascimentali e preziose pergamene raccontano la vicenda dell'eroina biblica Ester e di come riuscì a salvare il popolo ebraico sventando il piano di Aman, il consigliere del Re di Persia. Una storia senza tempo che da secoli viene celebrata con banchetti, feste in maschera e rappresentazioni teatrali.

L'esposizione è a cura di Amedeo Spagnoletto, Olga Melasecchi e Marina Caffiero, con la collaborazione di Sharon Reichel. La mostra è realizzata in collaborazione con il Museo Ebraico di Roma.

Spiccano nelle sale la Ester davanti ad Assuero (1475-1480 ca) di Jacopo del Sellaio proveniente dal Museum of Fine Arts di Budapest e la tempera su tavola di Filippino Lippi, Vashti lascia il palazzo reale (1475 ca), prestito del Museo Horne di Firenze. Un grande ritorno è rappresentato dal rotolo in pergamena del Libro di Ester, prodotto nel XVII secolo a Ferrara, che arriva nella città estense grazie alla collaborazione con la National Library of Israel. Un approfondimento, inoltre, sulle tradizioni e le storie locali: da Livorno a Siracusa, da Padova a Roma. Non manca una rilettura attuale con illustrazioni coinvolgenti e spazi interattivi grazie ai quali adulti e bambini potranno partecipare in prima persona mostrando la loro creatività.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA