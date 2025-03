Filippo Graziani celebra 80 anni padre Ivan, tour con ospiti

Una festa di compleanno itinerante, un tour di Filippo Graziani per gli ottant'anni del padre Ivan, scomparso l'1 gennaio 1997, con ospiti che si susseguiranno per ognuna delle sei date e che condivideranno il palco per un paio di brani. Il tour - 'Ottanta. Buon compleanno Ivan!' - segue il successo dell'album 'Ivan Graziani-Per gli amici', pubblicato a fine gennaio con l'etichetta Numero 1/Sony, e il tour omonimo che ha raccolto oltre cinquanta date, per lo più sold out.

Il tour, organizzato da Imarts-International Music and Arts di Carpi, prenderà il via il 16 marzo da Rimini, al Teatro Galli, con il violinista Federico Mecozzi, per proseguire il 24 a Milano, Teatro Manzoni, per la rassegna Note D'Autore con Manuel Agnelli; il 31 marzo a Roma, Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica, ospite La Rappresentante di Lista; l'8 aprile a Firenze, Teatro Puccini, con Irene Grandi; il 15 a Bologna, Teatro Celebrazioni, con Mario Biondi, infine il 16 aprile ad Ancona, Teatro Delle Muse, insieme a Raphael Gualazzi. In occasione dell'evento, Marco Lodola ha pensato a un'installazione inedita che farà parte della scenografia.

Con oltre dieci anni dedicati a diffondere l'eredità musicale del padre, Filippo Graziani ha dimostrato di essere un performer carismatico e creativo non limitandosi a interpretare i brani di Ivan, ma rinnovandoli con il suo stile, creando nuovi arrangiamenti che non intaccano l'essenza originaria ma li impreziosiscono, creando un ponte tra generazioni. Con lui sul palco un rodato ensemble di musicisti: il fratello Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli basso, Lorenzo Fornabaio chitarre, Stefano Zambardino tastiere, Marco Benz Gentile violino.



