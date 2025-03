Chiesto il processo per un tecnico radiologo "assenteista"

Un tecnico radiologo di 50 anni, in servizio in un ospedale di Bologna, rischia il processo per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione della presenza in servizio. Secondo le accuse, emerse in una indagine dei carabinieri del Nas, sarebbe stato un assenteista 'seriale' che, durante l'orario di lavoro, si allontanava in modo sistematico per andare al bar, a fare la spesa o a sbrigare faccende private, senza timbrare il badge di uscita.

L'indagine è partita da una serie di segnalazioni, in ambito lavorativo e non solo, ed è durata alcuni mesi. Tramite servizi di osservazione e pedinamento, i militari hanno raccolto indizi di colpevolezza a carico del lavoratore, il cui modus operandi -spiega l'Arma - "si concretizzava nell'abituale e reiterato allontanamento dal luogo di lavoro, senza attestare l'orario di uscita tramite gli appositi dispositivi elettronici previsti dal datore di lavoro. La timbratura di uscita veniva certificata falsamente solo a distanza di diverse ore presso altre strutture pubbliche, diverse da quelle di abituale lavoro, o con autocertificazioni per mezzo di applicativi informatici aziendali".

I carabinieri hanno più volte intercettato l'uomo, durante l'orario di lavoro, all'interno di bar, supermercati e altre attività commerciali. La Procura di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio del tecnico radiologo, il cui comportamento illecito è stato segnalato anche all'azienda sanitaria di appartenenza per eventuali valutazioni disciplinari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA