Allerta arancione per temporali su alture e pianure emiliane

Allerta arancione per temporali sulla montagna, la collina e la pianura emiliana. In particolare sulle alture del Parmense, Reggiano, Modenese. e Bolognese e sulle piane del Reggiano, Modenese, Bolognese, Ferrarese e Ravennate. A disporla, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sono l'Arpae e la Protezione Civile regionale che fissano invece l'allerta gialla sul resto dell'Emilia-Romagna.

Nel dettaglio, viene evidenziato, per la giornata di domani sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, più probabili sul settore centro-occidentale, con precipitazioni intense che possono determinare l'innalzamento del livello dei fiumi e frane. Le piogge, viene sottolineato ancora, potranno generare superamenti della soglia 2 nei corsi d'acqua del settore centro-occidentale e non si escludono venti forti tra i 50 e i 61 chilometri orari da Sud-Ovest con possibili raffiche di intensità superiore sul crinale appenninico.



