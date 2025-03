A Bologna un archivio sperimentale di esercizi performativi

Allenare all'emersione emozionale, all'autonomia creativa, all'esplorazione del sé attraverso le tecniche delle arti performative: è l'essenza del progetto 'Di pratica e evanescenza', volto a condividere un repertorio di esercizi elaborati da Fiorenza Menni, che Ateliersi porta negli spazi espositivi del Museo Civico Medievale di Bologna dal 12 al 26 marzo. L'obiettivo degli esercizi è quello di permettere a chiunque ne abbia interesse la sperimentazione e l'allenamento di pratiche performative. Il percorso esperienziale allestito nel museo può essere fruito attraverso un laboratorio, delle visite assistite oppure in autonomia, tramite un'installazione partecipativa.

Gli esercizi derivano dall'esperienza formativa di Eugenia Delbue e Margherita Kay Budillon come allieve di Fiorenza Menni, ricercatrici sul campo, studiose del suo pensiero e del suo percorso di formatrice nelle performing arts. Fiorenza Menni, attrice, regista e pedagoga, ha condotto laboratori dal 1998 formando generazioni di artiste e artisti della scena contemporanea, senza tenere traccia scritta della propria attività. Gli esercizi, nella loro forma testuale, sono un'elaborazione formale originale di Delbue e Budillon, che indaga la loro possibilità di trasmissione attraverso la parola, in assenza del "corpo della maestro". Gli esercizi redatti, che declinano in forma scritta un'esperienza pedagogica estremamente stratificata in presenza, emergono da un complesso processo di ricerca, un metodo sperimentale che interconnette memoria, linguaggio e corpo. Le partiture finali - dopo essere passate attraverso un processo composito di incorporazione, confronto, elaborazione testuale, audio-registrazione - costituiscono un "archivio dinamico di pratiche performative", di fatto un'opera di conservazione delle pratiche pedagogiche ed effimere del contemporaneo.



