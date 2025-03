A Bologna in aprile Play 2025, Festival del Gioco per tutti

Arriva a Bologna dal 4 al 6 aprile Play 2025, il Festival del Gioco per tutti, la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi "analogici" - da tavolo, di ruolo, di miniature, di carte, scientifici, per famiglie - segmento stimato in Italia a circa 1,7 miliardi di euro nel 2024, con una crescita annuale che si attesta tra il 10% e il 15% e circa 800 nuovi titoli lanciato ogni anno.

Play-Festival del Gioco coniuga il gioco con la riflessione culturale e ospita enti prestigiosi che hanno scelto il medium ludico per divulgare conoscenza: dall'Istituto Nazionale di Astrofisica a quello di Fisica Nucleare, dall'Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale fino al Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Scuola Imt Alti Studi Lucca, oltre a cinque atenei italiani in cui il gioco è oggetto di studio (Università di Modena e Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Genova, Torino).

Il festival è un'enorme ludoteca: per la prima volta si svolgerà nel quartiere fieristico di Bologna e quest'anno raggiunge quote record con 43mila mq coperti, quattro padiglioni, oltre 200 espositori, tremila tavoli di giochi da provare gratuitamente e più di 700 eventi in programma.

'Evolution' è la parola chiave e il tema di questa 16/a edizione, in linea con i grandi nomi di game designer di fama internazionale che saranno presenti all'evento: tra gli ospiti attesi c'è Phil Eklund, ingegnere aerospaziale e scienziato missilistico, ma anche uno dei più originali e acclamati game designer. Torna poi Play History, area tematica su gioco e storia organizzata in collaborazione con l'Associazione Italiana di Public History (Aiph), il Centro di Ricerca sul Gioco-UniGe (CeRG) e il Game Science Research Center: il tema storico di quest'anno è 'Giocare la Liberazione', un percorso di circa venti momenti di gioco, per riflettere in modo interattivo sull'80/o anniversario della Liberazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA