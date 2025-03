Tajani: 'Dazi? Faremo di tutto per sostenere le imprese'

"Siamo il Paese che dopo la Cina ha la maggiore varietà di prodotti esportati. Presenteremo a Palazzo Madama il 21 marzo i piani per fare fronte al tema dei dazi. Dobbiamo capire bene quali sono i mercati che in questo momento possono sostenere le nostre esportazioni: faremo di tutto perché le imprese possano occupare nuovi spazi di mercato" con l'aiuto di "Ice, Simest e Sace per tutelare internazionalizzazioni imprese e le esportazioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento ad un convegno a Ravenna.

"La questione più complicata è quella con gli Stati Uniti - ha argomentato -: non è stato annunciato nulla di ufficiale, non sappiamo cosa succederà, cosa potrà accadere. La situazione non è facile: voglio vedere il bicchiere mezzo pieno sapendo che ce ne è uno mezzo vuoto. Il Governo - ha concluso Tajani - vuole accompagnare le aziende" e sostenerle anche "nella tempesta" se questa dovesse manifestarsi.



