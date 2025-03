Tabacco in polvere a scuola, due ragazzine in ospedale

BOLOGNA, 10 MAR - Due ragazzine tredicenni si sono sentite male dopo aver assunto snus (tabacco in polvere) offerto da un compagno di classe in una scuola media di Ferrara. I protagonisti della vicenda, come riportato dal quotidiano la Nuova Ferrara, sono tutti coetanei.

Secondo quanto è emerso, lo studente si è presentato a scuola con lo snus, prodotto contenente nicotina vietato ai minori di 18 anni, e l'ha offerto alle due compagne. Queste, pochi minuti dopo l'assunzione, hanno iniziato ad avere giramenti di testa, vertigini, nausea. I docenti hanno avvisato i genitori.

Successivamente le ragazzine sono state portate all'ospedale Sant'Anna di Cona per accertamenti e hanno trascorso una notte nella struttura a scopo precauzionale. Tutti gli esami o sono risultati negativi. Nel frattempo, come detto da un genitore, il ragazzo che ha procurato lo snus è stato segnalato ai carabinieri. La dirigente scolastica ha indetto un incontro con le famiglie per chiarire la situazione.

