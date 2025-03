Scontro tra due furgoni, muore un uomo di 50 anni

Un uomo di 50 anni è morto in un incidente stradale nella Bassa reggiana, mentre un'altra persona coinvolta - un ragazzo di 25 anni - è in gravissime condizioni. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15 a Novellara, tra strada Vittoria e strada Boschi. La vittima, un agricoltore residente a Bagnolo in Piano, sempre nel Reggiano, stava andando nella frazione di San Bernardino per portare i documenti di un trattore dell'azienda per cui lavorava, che era rimasto coinvolto in un altro incidente con un'auto (incidente nel quale si erano registrati due feriti - entrambe donne di 59 e 60 anni - di media gravità) poco prima e a pochissimi chilometri di distanza dal luogo in cui ha perso la vita. Era stato chiamato dal proprietario del trattore.

L'uomo era a bordo di un furgone Doblò e si è scontrato con un altro camioncino condotto dal 25enne. È morto sul colpo, mentre il giovane - residente a Cadelbosco Sopra - è stato portato con l'elicottero del 118 all'ospedale Maggiore di Parma dove si trova in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione, in condizioni critiche. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche vigili del fuoco e carabinieri che si stanno occupando dei rilievi.



