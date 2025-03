Scomparso a 67 anni nel Ferrarese, ricerche in corso

Sono in corso ricerche nel Ferrarese, da parte dei carabinieri, per trovare Franco Musacchi, 67enne che vive in località Gambulaga di Portomaggiore. E' uscito di casa alle 14 circa di lunedì 10 marzo a bordo di una Fiat Panda di colore avorio, targata EF978TV. Indossava una tuta con pantaloni neri, felpa bordeaux e gilet smanicato blu. "Chiunque l'abbia visto o disponga di notizie utili, contatti il 112 o direttamente i Carabinieri di Portomaggiore al numero 0532/3257".



