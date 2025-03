Nascono gli Hoeplini, nuovi libri per l'infanzia di Hoepli

Arrivano gli Hoeplini, nuova collana di libri per bambini a partire dai 3 anni, pubblicata da Hoepli. Lanciata in occasione della Bologna Children's Book Fair 2025 (dal 31 marzo al 3 aprile), dove sarà presentata in anteprima, la nuova linea editoriale, è ideata e diretta dall'illustratore e autore Isaak Friedl, con la cura editoriale di Laura Gorini, editor Hoepli che segue da anni i volumi parascolastici delle Letture propedeutiche all'apprendimento delle lingue straniere, oltre che volumi di manualistica in ambito self-help e musica.

I libri saranno distribuiti, a partire da settembre 2025, sia sul mercato italiano sia in quello spagnolo, dove da oltre un anno l'editore è presente con libri in lingua spagnola con il marchio Hoepli Ediciones. I diritti stranieri sono gestiti dall'agenzia letteraria Books Everywhere di Mauro Spagnol, presso il cui stand alla fiera di Bologna (Hall 25, Stand B78) sarà presentata la collana.

Tra i primi titoli, Albero stellare di Isaak Friedl, una fiaba colorata e suggestiva, dove la magia funge da ponte tra il mondo visibile e quello invisibile; Birillo, dove sei? di Danilo Manzi e Yu Xu, un racconto che affronta con delicatezza il tema della perdita, senza la pretesa di spiegarla; Mostriamoci di Lucky Amo, un divertente libro cerca-trova per scoprire come vampiri, lupi mannari, streghe e altri mostri festeggiano il Natale.

L'intento è quello di pubblicare libri che stimolino la curiosità, la creatività e l'amore per la lettura nei giovani lettori, e che accendano in loro il desiderio di scoprire il mondo. Tra i temi che definiscono anche l'identità della collana: come imparare a riconoscere e accogliere tutte le emozioni, coltivare uno sguardo personale sulla realtà, superare un dualismo tra opposti come buono/cattivo, brutto/bello.

Oltre a Laura Gorini e Isaak Friedl, allo sviluppo della collana ha lavorato Serena Neri (1985), psicologa che si occupa di neurodivergenze e disturbi del comportamento alimentare.

"I bambini non hanno bisogno di insegnamenti, ma di qualcuno, o qualcosa, che trasmetta loro il desiderio di scoprire. Questo è lo spirito che anima questa collana e che spinge me e l'intera squadra di autori a esplorare nuove strade con occhi sempre diversi" spiega Isaak Friedl.

"Con gli Hoeplini abbiamo voluto inventare un nuovo corso e cercare una voce editoriale diversa, in grado di parlare ai lettori più giovani e proporre loro storie e immaginari costruiti per l'oggi" spiega Laura Gorini.

In oltre 150 anni di attività editoriale, Hoepli ha pubblicato alcuni classici della letteratura per l'infanzia, come il bestseller internazionale Pierino Porcospino e le fiabe di Hans Christian Andersen e dei fratelli Grimm, oltre a pregiatissimi libri-teatro, veri e propri antesignani del pop-up. Con gli Hoeplini, la casa editrice sceglie una nuova direzione e punta a storie e personaggi capaci di rendere la complessità delle emozioni e le molteplici sfumature della realtà, secondo le più recenti teorie pedagogiche e tendenze editoriali. Invariata la cura per i dettagli dell'oggetto libro e del suo progetto grafico, oltre che la autorialità delle illustrazioni, mai secondarie rispetto ai testi.



