Tiro a segno: Europei; Maldini è quarto nella pistola 10 metri

Federico Nilo Maldini ha concluso in quarta posizione la finale di pistola maschile degli Europei di Tiro a Segno a 10 metri di Osijek. La corsa del carabiniere azzurro si è fermata ai piedi del podio, al termine di una gara dai due volti: molto brillante e regolare nella prima parte, leggermente sofferta nella seconda.

Per il bolognese, argento olimpico a Parigi, sono arrivati comunque 197.3 punti e la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista anche in questa stagione. La medaglia d'oro è andata allo slovacco Juraj Tuzinsky, che si è rifatto della delusione dello scorso anno a Gyor. Protagonista, come dodici mesi fa, di una gara di testa, Tuzinsky questa volta è riuscito a tenere i nervi saldi anche nei tiri finali chiudendo con 242.5 di score davanti al ceco Pavel Schejbal (240.9). La medaglia di bronzo è andata invece all'elvetico Jason Solari con 217.4.

Niente da fare invece per Paolo Monna, bronzo olimpico a Parigi, che oggi non è riuscito a trovare il feeling adeguato ed è 'precipitato' in 27/a posizione con il punteggio di 574-16x.

Si può considerare positivo invece l'esordio di Matteo Mastrovalerio, 33/o con 572-18x.

"Maldini ha disputato una fase eliminatoria di altissimo livello con una gestione perfetta dei momenti difficili - le parole del ct azzurro, Roberto Di Donna -. In finale è stato condizionato da un 8 in un momento non ideale ma un quarto posto agli Europei è comunque un buon risultato. Monna ha avuto qualche difficolta in più ma sta lavorando con un'arma nuova ed è in un processo di apprendimento di nuovi meccanismi.

Mastrovalerio invece sta facendo un percorso di crescita e ha fatto un bel finale di qualifica".

Nella Mixed Team di carabina, Edoardo Bonazzi e Barbara Gambaro hanno strappato l'accesso alla finale per il bronzo in cui sono stati battuti dalla coppia di Norvegia 1 formata da Jeanette-Hagg Duestad e Jon-Hermann Hagg. Ventesima e lontana dalla zona medaglie l'altra coppia azzurra composta da Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo.



