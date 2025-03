Lite tra due donne fuori da un locale, una è grave in ospedale

Dopo una lite con un'altra donna e un'aggressione fuori da un locale a Parma, in strada del Taglio, località Cornocchio, una dominicana di 52 anni è stata portata in ospedale in condizioni serie. E' successo nella notte, poco prima delle due, quando sono intervenuti il 118, per soccorrere la ferita e la polizia che ha avviato accertamenti. Al momento non è chiaro se la serietà delle condizioni della 52enne sia stata provocata dall'aggressione o da un malore successivo.

Aveva alcune ferite, come escoriazioni.



