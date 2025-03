Quasi ogni giorno, da mesi, qualcuno strappava o rimuoveva i grandi poster (sei metri per tre) sui cartelloni pubblicitari in via Darsena, a Ravenna.

A seguito di indagini e analisi delle telecamere, la polizia locale ha individuato l'autore dei danneggiamenti, ripreso venerdì scorso mentre lacerava alcuni cartelloni. Si tratta di un 80enne, portato negli uffici del comando e, dopo le procedure di identificazione, denunciato.



