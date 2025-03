Vasco Rossi e Cremonini, un abbraccio 'social' a Bologna

Un abbraccio sotto i portici di Bologna, a favore di fotografo, tra due star sorridenti, Vasco Rossi e Cesare Cremonini. E' lo scatto postato e commentato oggi da Cremonini sulle sue pagine social, che ha prodotto in poche ore migliaia di like e di commenti: "Sotto i portici di Bologna, @vascorossi, patrimonio dell'Umanità. Che bello abbracciarti Vasco, prima della mia grande avventura negli stadi che sono i tuoi. Vivere e… super vivere!".

Entrambi saranno protagonisti indiscussi della prossima estate live. A due anni dal suo ultimo tour negli stadi, culminato in un grande evento all'Autodromo di Imola, Cremonini torna con una serie di date tra l'8 giugno e il 18 luglio a Lignano Sabbiadoro, Milano, Bologna, Napoli, Messina, Bari, Padova, Torino e Roma. Il Komandante, a sua volta, ha in programma dodici concerti, dal 31 maggio al 28 giugno, a Torino, Firenze, Bologna, Napoli, Messina e Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA