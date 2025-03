Rider e pusher, arrestato 25enne alla Bolognina

Durante una serie di controlli in zona Bolognina, a Bologna, i carabinieri hanno arrestato un giovane di origine peruviana di 25 anni. Oltre all'attività di rider, come accertato dalle indagini, spacciava sostanze stupefacenti: nella sua abitazione, durante una perquisizione, i militari dell'arma hanno rinvenuto due chili di hashish, 100 grammi di marijuana e quasi 10mile euro in contanti. Parte della sostanza stupefacente è stata trovata anche nello zaino usato per effettuare le consegne. Il 25enne è stato arrestato.



