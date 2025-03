Riccardo Muti inaugurerà la XXXVI edizione di Ravenna Festival

Toccherà a Riccardo Muti e alla sua Orchestra Cherubini aprire il 31 maggio la 36esima edizione di Ravenna Festival che si protrarrà fino al 13 luglio con il gala di danza Les étoiles pour homme. In totale oltre cento alzate di sipario e più di mille artisti coinvolti, tra i quali spiccano Zubin Mehta e Daniel Harding alla guida delle orchestre sinfoniche del Maggio Musicale Fiorentino e dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia delle quali sono direttori principali.

Riccardo Muti, che del Festival è padrone di casa, tornerà in luglio per un altro concerto con la Cherubini e per un progetto nel quale guiderà cori da tutt'Italia in due giorni di lezioni e prove su pagine verdiane. La manifestazione, presentata dal sovrintendente Antonio De Rosa, si arricchirà, come di consueto, con la Trilogia d'Autunno, quest'anno interamente dedicata alla figura di Georg Friedrich Händel con le opere Orlando e Alcina (regia di Pier Luigi Pizzi e direzione di Ottavio Dantone con l'Accademia Bizantina) e l'oratorio il Messiah (dal 12 al 16 novembre).

Non mancherà l'attenzione alla prosa con gli spettacoli realizzati da Marco Baliani, Ermanna Montanari e Marco Martinelli sulle figure di Don Chisciotte e Lisistrata. Senza dimenticare il jazz con Uri Caine che dedica il suo programma all'attivista afroamericano Octavius Catto, di Cat Power su Bob Dylan, Aterballetto che danza sulle note di Ennio Morricone, una serata dedicata ai Pink Floyd, i tributi al coreografo Micha van Hoecke e al jazzista Joe Zawinul, e la presenza del compistore tedesco Heiner Goebbels.



