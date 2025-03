Morta Sabrina Minardi, fu compagna boss banda della Magliana

È morta a 65 anni Sabrina Minardi, ex moglie del calciatore Bruno Giordano e partner di Enrico De Pedis, boss della Banda della Magliana conosciuto come Renatino.

Minardi, che ebbe un ruolo fondamentale nel caso di scomparsa di Emanuela Orlandi, è morta ieri in provincia di Bologna.

Grazie alle sue dichiarazioni nel 2006 venne aperta una seconda inchiesta sulla scomparsa della giovane cittadina vaticana.

"È morta serenamente come chi sa di aver detto la verità" ha scritto la giornalista Raffaella Notariale in un post su Facebook in cui ha dato la notizia della morte di Minardi. "Si è spenta dopo essere stata dal parrucchiere, si era fatta bionda e bella perché aspettava i suoi affetti più grandi - ha aggiunto - È morta nel sonno, Sabrina... e a me dispiace umanamente e professionalmente. Non uno, ma mille gli spunti che ha offerto e che i più non hanno voluto cogliere. Non ultima la Commissione d'inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi... Cosa aspettavate, Vossignori?"



